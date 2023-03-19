شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية" تدين محاولة الاعتداء على كنيسة "قبر العذراء مريم" بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، محاولات مستوطنين الاعتداء على كنيسة "قبر العذراء مريم"، في القدس المحتلة.

واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - "أن تكرار ومواصلة هذه الاعتداءات جرائم تندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي إطار عمليات تهويدها ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، واستهداف هويتها الحضارية ومحاولة تغيير معالمها بقوة الاحتلال".

ودعت الوزارة إلى تدخل دولي فاعل لوقف تغول الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.