شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الشؤون النسائية بالمسجد النبوى تكمل استعداداتها لاستقبال الزوار خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد فاطمة التويجري، حسبما نقلت قناة (السعودية الإخبارية)، إن السعودية تسعى لتقديم الخدمات ذات جودة نوعية لضيوف الرحمن، مضيفة أنه تم وضع الخطط والبرامج لتوفير أرقى الخدمات لزوار المسجد من داخل المملكة وخارجها، كما تم توسيع المساحات المخصصة للنساء في الروضة الشريفة خلال الأسبوع الماضي حتى تستوعب أكبر عدد ممكن.

وكانت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرَّفة؛ ممثلة بالإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرَّفة، قد قامت أمس السبت بصيانة كسوة الكعبة، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك للحفاظ على رونقها .