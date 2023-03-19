شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يمنح المغرب 250 مليون دولار إضافية لتجويد التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق البنك الدولي على منح المغرب 250 مليون دولار من أجل دعم قطاع التربية والتعليم، ويعد هذا المبلغ إضافيا للبرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه في سنة 2019.



وذكر البنك - في بيان صحفي السبت - أن هذا التمويل يستهدف تعزيز جودة التعليم الأولي إلى جانب دعم الممارسات الجيدة في التعليم الإبتدائي والثانوي.



وقال جيسكو هنشل، المدير الإقليمي للبنك في المغرب العربي ومالطا، إن هذا التمويل، سيساهم في تنفيذ النموذج التنموي المغربى الجديد، وخاصة خارطة الطريق الذي رسمته وزارة التربية والتعليم المغربية من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية.. موضحا أن هذه الخارطة تأخذ ثلاثة أبعاد، التلاميذ، المدرسة ثم المؤسسات التعليمية.



من جانبها، أوضحت لويز مينغى امفونو، مسؤولة التعليم الأولى في البنك الدولى، أن هذا المبلغ المالي الإضافي سيستفيد منه نحو 100 ألف طفل من الملتحقين بالتعليم الأولى بالمؤسسات التعليمية التي ستحصل على علامة الجودة، وأن ذلك سيتم عبر مدرسين مؤهلين، لديهم أفضل القدرات المبتكرة في هذا المجال.



يأتي ذلك في الوقت الذي التحق فيه نحو 10 آلاف مدرس للتدريب قبل التحاقهم بالتدريس في التعليم الأولى، إضافة إلى 10 آلاف مدرس آخرين، يخضعون بدورهم للتدريب بالتزامن مع ممارستهم للتدريس.