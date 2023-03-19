شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الإسلامى العراقى: بلادنا مقبلة على الاستقرار مع تضاعف فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى الشيخ همام حمودى اليوم/ السبت/ أن العراق مُقبل على الاستقرار مع تضاعف فرص الاستثمار وتقديم الخدمات.

وقال حمودي - في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع) - "إنه في ظل الحراك الإقليمى والدولى فى المنطقة والتطورات الحاصلة، فإن العراق مقبل على استقرار مع تضاعف فرص الاستثمار وتقديم الخدمات".



وأشار إلى أن دخول الصين كلاعب أساسي في المنطقة لتقريب وجهات النظر، سيضعف هيمنة الغرب ويخدم منطقة الشرق الأوسط ويفتح لها آفاق التطور والاستقرار، مشددا على ضرورة تقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين.