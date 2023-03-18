شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: توجه الاقتصاد العالمى نحو الطاقة الخضراء يقابله الارتفاع فى تكاليف المواد الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الطاقة الجزائرى محمد عرقاب أن توجه الاقتصاد العالمى نحو الطاقة الخضراء مع تسجيل الطلب المتزايد على الموارد المعدنية يقابله الارتفاع فى تكاليف المواد الخام المعدنية.

وأوضح عرقاب - خلال كلمته في ورشة عمل حول "الموارد المعدنية في الجزائر- أن توقعات البنك الدولي تشير إلى أنه مع حلول 2050، ستكون هناك زيادة في أسعار المواد الخام المعدنية بصورة كبيرة خاصة في مواد الليثيوم والجرافيت والكوبالت.



كما اعتبر الوزير الجزائري أن الحل الأمثل إزاء زيادة الأسعار ومجابهة النقائص هو إشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي مع تشجيع استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة.



وأكد وزير الطاقة الجزائري أن البحث والتطوير هما الركيزة الأساسية لاستراتيجية قطاع الطاقة في بلاده، داعيا إلى استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة، وايلاء الأولوية للنهج العلمي من أجل إنجاح تطوير هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد.