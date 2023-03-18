شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحى، مساء السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غرب رام الله، بوسط الضفة الغربية.