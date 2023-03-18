شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحى، مساء السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غرب رام الله، بوسط الضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة "نعلين" غرب رام الله، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه سكان البلدة.
وأضافت المصادر أن مواطناً أصيب خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال فى قرية "النبى صالح" شمال غرب المحافظة.