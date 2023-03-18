شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى قيس سعيد يشهد أداء اليمين لوزير الداخلية الجديد كمال الفقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس التونسي قيس سعيّد أداء اليمين من قبل كمال الفقي، وزير الداخلية، جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم " السبت".

كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مساء أمس " الجمعة " أمرا يقضي بتسمية كمال الفقى، وزيرا للداخلية و بإنهاء مهام توفيق شرف الدين.

يذكرأن، أعلن وزير الداخلية فى تونس توفيق شرف الدين، الجمعة، استقالته من منصبه، وعزا ذلك إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضى، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وقال شرف الدين، على هامش إشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطنى، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل استقالته.

وتابع: "الأمانة ساقتنى لوزارة الداخلية، والأمانة ساقتنى الآن أيضا لأخلع عن نفسى هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتنى".