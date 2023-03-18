شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله بعد دفن شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /السبت/، في بلدة "نعلين" غرب مدينة رام الله، بوسط الضفة الغربية.

وقال سكان من البلدة ومصادر أمنية فلسطينية إن الاشتباكات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد سُفيان الخواجا، والذي ماطل الاحتلال كثيرا قبل تسليم جثمانه لذويه.



وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بالقرية، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه السكان.



وارتقى الشهيد الخواجا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه عند مدخل بلدة نعلين في 23 مارس عام 2020، ما أدى إلى إصابته بالرأس، فيما احتجز الجنود سيارة الإسعاف، ومنعوها من نقل الشهيد، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.