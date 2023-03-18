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جدة تستضيف اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب غدا

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القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة جدة بالسعودية، غدا الأحد، انعقاد اجتماعات الدورة (46) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير ، وبحضور وزراء الشباب والرياضة العرب، وعدد من المسؤولين والقياديين، على أن يسبقها غداً اجتماعات الدورة (69) للمكتب التنفيذي للمجلس.وفق بيان لسفارة .

 

 

يهدف مجلس وزراء الرياضة والشباب، الذي يعمل في نطاق جامعة الدول العربية، إلى تحقيق التعاون، والتنسيق، والتكامل، والخطط، والبرامج، والدراسات، والبحوث في مجالات الشباب والرياضة، والتنسيق لتوحيد مواقف الدول العربية في الاجتماعات، والمؤتمرات الإقليمية والدولية الشبابية والرياضية، إلى جانب الإشراف على الدورات العربية، بالتعاون مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

 

 

وتكمن أهمية الاجتماعات في اتخاذ القرارات في المواضيع الشبابية والرياضية ، المعروضة على المجلس، ومن ضمنها توصيات اللجان (الشبابية– الرياضية– المالية)، المعاونة للمجلس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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