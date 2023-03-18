شكرا لقرائتكم خبر عن "البحرية السعودية" تختتم مشاركتها في التمرين البحري الدولي (IMX/CE23) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت القوات البحرية الملكية السعودية، مشاركتها في مناورات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات 23 IMX CE، الذي نُفذ في عدة مناطق بينها الخليج العربي، والبحر الأحمر، بهدف تعزيز الأمن البحري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أن التمرين يُعد من أكبر التمارين البحرية المختلطة على مستوى العالم وتتميز نسخته الحالية بمشاركة 7 آلاف مشارك لأكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، و30 منظومة ذكاء اصطناعي ومنظومات غير مأهولة و35 قطعة بحرية.

واشتمل التمرين على عدة سيناريوهات بحرية في مناطق عمليات بالخليج العربي وبحر عمان وشمال بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر لتعزيز الأمن البحري في المنطقة.

يذكر أن القوات البحرية الملكية السعودية وبمشاركة وحدات الإزالة من قوات الأمن البحرية الخاصة، قادت مجموعة حرب الألغام في فعاليات التمرين في كل من البحرين والأردن.