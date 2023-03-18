شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: 30 مصلى نسائى فى المسجد الحرام استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 30 مصلى نسائي في المسجد الحرام قبيل شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود أن عدد المصليات النسائية في المسجد الحرام بلغ تقريبا 30 مصلى والساحات الشمالية 8 مصليات نساء، والساحات الغربية 6 مصليات، وبالنسبة لمباني الخدمات الدور الأول عدد 2مصليات، ومباني الخدمات الدور الثاني عدد 4 مصليات، وهذه الجهود المبذولة تقدم؛ لتحظى القاصدات ببيئة تعبدية آمنه وأجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة، مشيرةً إلى أنه تم فرش سجاد جديد بالمصليات النسائية بتوسعة الملك فهد في بدرومات الدور الأرضي والدور الأول والمصليات النسائية بالتوسعة السعودية الثالثة.

وأوضحت أن ما توليه الرئاسة العامة من اهتمام بالمصليات النسائية بالمسجد الحرام قبيل دخول موسم الخيرات يعكس حجم العمل القائم والجهود المبذولة لتحقيق الراحة والطمأنينة للقاصدات.

ومن جهة أخرى، تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من خدماتها النوعية، للعمل على راحة الزوار والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق، ومن بين الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين قامت بتوزيع عبوات زمزم لــ34.560 مستفيداً، وكتيبات ومطويات لـ1.650 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية عبر المنصات الرقمية لـ19.000 مستفيداً، إلى جانب 176.000 مستفيد من التوعية الميدانية .

واستفاد 2.026 معتمر من خدمة التطويف، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2560 لتر من المعطرات، و33.500 لتر في تعقيم السجاد، و5500 لتر من معقمات الأيدي، و2600 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2400 لتر من التعقيم بالبايوكير، و33600 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات على توزيع 1400 من السماعات لترجمة خطبة الجمعة لعدة لغات، و399 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، واستفادة 40.157 من الإرشاد المكاني باللغات، و1984 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.