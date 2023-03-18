شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة التونسية تؤكد التزامها بمحاربة أشكال الاتجار بالبشر كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة التونسية التزام الدولة بمحاربة كافة أشكال الاتجار بالبشر، واستغلال المهاجرين اقتصاديا.

وذكرت الحكومة التونسية- في بيان، الجمعة- أن ذلك جاء خلال ترؤس نجلاء بودن رمضان رئيسة الوزراء، جلسة عمل وزارية، خصّصت للنظر في مدى تقدم تنفيذ الإجراءات، التي تم إقرارها لصالح الجالية الإفريقية المقيمة بتونس.



واستعرض الحكومة الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات؛ للتواصل مع الجاليات الإفريقية من جنوب الصحراء.