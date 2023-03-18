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الحكومة التونسية تؤكد التزامها بمحاربة أشكال الاتجار بالبشر كافة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة التونسية التزام الدولة بمحاربة كافة أشكال الاتجار بالبشر، واستغلال المهاجرين اقتصاديا.

وذكرت الحكومة التونسية- في بيان، الجمعة- أن ذلك جاء خلال ترؤس نجلاء بودن رمضان رئيسة الوزراء، جلسة عمل وزارية، خصّصت للنظر في مدى تقدم تنفيذ الإجراءات، التي تم إقرارها لصالح الجالية الإفريقية المقيمة بتونس.


واستعرض الحكومة الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات؛ للتواصل مع الجاليات الإفريقية من جنوب الصحراء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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