شكرا لقرائتكم خبر عن وزير تونسي ومدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يشيدان بمستوى العلاقات المميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، و Yerlan Baidaulet، مدير عام المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي بالمستوى المميز لعلاقات التعاون بين تونس والمنظمة .

جاء ذلك خلال لقاء نبيل عمّار مع مديرعام المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية "الجمعة".

كما أكد الجانبان أهمية تنفيذ برنامج عمل مشترك للفترة المقبلة في ضوء رئاسة تونس للدورة الخامسة للجمعية العامة للمنظمة وتكثيف الأنشطة الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الغذائية العالمية .

وأشار الجانبان إلى أهمية التعاون الثلاثي مع الدول الافريقية، والاستفادة من الفرص العديدة المتوفرة، مع التوظيف الأمثل لأطر ومنتديات التعاون القائمة.