شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يؤكد التمسك بالسيادة الوطنية في ظل محاولات التدخل من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وعلى التمسك بالسيادة الوطنية خاصة في ظل محاولات التدخل من بعض الجهات من الخارج التي إما إنها لا تعرف الحقيقة أو تتجاهلها.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وفقاً لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم الجمعة.



وتناول اللقاء ضرورة العمل من أجل تطهير البلاد من الذين خربوا كل مكان مروا به، وتسببوا في التنكيل بالشعب وفي إفراغ خزائن الدولة.



وتطرق اللقاء إلى العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام بالبلاد.



وتناول اللقاء التوازنات المالية للدولة، وضرورة التركيز خاصة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المقام الأول.

وأكد سعيد أن في تونس قضاة شرفاء لا يحتكمون إلا للقانون وكل المتقاضين عندهم متساوون، مشيرا إلى دور القضاء في محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.