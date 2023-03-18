شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان يناقش مع نظيره الصومالي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش وزير خارجية السودان السفير علي الصادق علي، مع نظيره الصومالي أبشر عمر جامع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية -في بيان الجمعة- إن اللقاء الذي جاء على هامش اجتماعات الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.