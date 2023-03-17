شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات سريعة ومتتالية لليرة اللبنانية وأرقام قياسية لأسعار الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الصرف الليرة اللبنانية انهيارات سريعة ومتتالية حيث بلغ سعر الصرف 109 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية التي يتم على أساسها تسعير جميع السلع باستثناء الخضروات والفواكه والخدمات باستثناء الكهرباء والاتصالات، كما انهار سعر الصرف أيضا على منصة صيرفة الرسمية التي سجلت اليوم معدل 80200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وكان سعر الصرف أمس الأول الأربعاء قد بلغ 100 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق غير الرسمية وهو ما أثار صدمة كبيرة في الشارع اللبناني بسبب الانهيار الذي بلغ رقما قياسيا لم يكن في الحسابات أن يتم الوصول إليه بعدما كان سعر صرف الليرة 1500 ليرة للدولار قبل نحو 3 سنوات. ولم يتوقف حد الانهيار عند حد الـ 100 ألف ليرة، بل تواصل الانهيار بشكل مستمر حتى وصل مساء اليوم إلى 109 آلاف ليرة للدولار الواحد.

وسجلت أسعار الوقود أرقاما قياسية في البلاد بعدما تجاوز سعر صفيحة البنزين حاجز الـ 2 مليون ليرة لبنانية في جدول التسعير الصادر مساء اليوم. وارتفع سعر صفيحة بنزين 95 مساء بقيمة 18 ألف ليرة لتسجل مليون و963 ألف ليرة، كما زاد سعر صفيحة بنزين 98 بقيمة 18 ألف ليرة لتسجل 2 مليون و10 آلاف ليرة.