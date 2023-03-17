شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يطلق الرصاص على شاب فلسطينى بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم /الجمعة/، الرصاص على شاب فلسطينى بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، عند مدخل قرية بيتين، شرق محافظة رام الله، بوسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بعد إطلاق النار عليه،وجرى غلق مدخل مدينة "البيرة" الشمالي في الاتجاهين.

وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقتي باب الزاوية، وجبل جوهر بمدينة الخليل، في جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مواجهات اندلعت في منطقتى باب الزاوية وجبل جوهر، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.



وفي وقت سابق اليوم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفى سياق متصل، أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشابين ساهر عوض السلايمة، وادم منصور السلايمة من البلدة.