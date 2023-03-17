شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بوسط وشمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، فى أنحاء مُتفرقة بوسط وشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن ثمانية مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في قرية "كفر قدوم"، شرق مُحافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة الغربية.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطى، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب مُشاركين في مسيرة بقرية "بيت دجن" شرق مُحافظة "نابلس"، بشمال الضفة؛ ما أدى إلى إصابة 10 مواطنين بالاختناق.

وفي قرية "اللبن الغربي" غرب رام الله، بوسط الضفة، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت مُشاركين في مسيرة ضد إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية؛ ما أدى إلى إصابة عدد من سكان القرية بشظايا قنابل صوت.