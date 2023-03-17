شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد القضائى الأوروبى يغادر بيروت عقب انتهاء جلسات الاستماع لحاكم مصرف لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت جلسات الاستماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ضمن التحقيقات الجارية من قبل القضاء اللبنانى وبمشاركة وفد من القضاء الأوربى، كما وقد حضرت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ممثلة الدولة اللبنانية المدعية في ملف سلامة، ومعها 3 قضاة من الهيئة كمعاونين. وفق موقع"لبنان24".

ويغادر الوفد الأوربي بيروت اليوم ، بعد انتهاء الجلسات التي امتدت ليومين ،الخميس والجمعة، في قصر العدل ببيروت، حيث وجهت إلى سلامة تهم غسل الأموال والاختلاس والتزوير، على أن يعود الوفد مجددا إلى لبنان أواخر أبريل المقبل ، لاستكمال التحقيقات.

وقد أجاب سلامة عن أسئلة القاضية الفرنسية من خلال قاضي التحقيق الأول بالإنابة شربل أبو سمرا.

وصباح اليوم، حضر سلامة إلى قاعة مجلس شورى الدولة في حراسة أمنية، من أجل الاستماع إليه في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع وتهرب ضريبي.