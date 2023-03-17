شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التى فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة فى القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم إغلاق الاحتلال لمحاور الطرق والشوارع الرئيسة في القدس لتأمين سير الماراثون التهويدي.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في بطاقات المواطنين الوافدين إليه، ومنعت العديد من الدخول.