شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبنانى لـ"أ ش أ": مصر لديها دائما القدرة على جمع العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام اللبنانى زياد مكارى، أن الدور المصرى على المستوى العربى يحظى دومًا بالقبول، لأن مصر دولة كبيرة وعريقة تتمتع بثقافة إعلامية وقدرة على جمع العرب والتعامل بإيجابية مع الدول العربية كافة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بتطوير وتقوية ذلك الموقف المصرى بما يحقق المصالح العربية المشتركة.

جاء ذلك في تصريح خاص من وزير الإعلام اللبنانى لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذى لوزراء الإعلام العربى بالكويت.

وقال الوزير مكارى إن مصر لم تترك لبنان أبدًا، خاصة خلال تلك الأزمة الأخيرة.. مشيدًا بموقفها المساند للدولة اللبنانية سواء عربيًا أو دوليًا، مستشهدًا بالاجتماع الخماسى فى باريس من أجل تحريك ملف الرئاسة اللبنانية، ومعربًا عن ترحيب وسعادة الجانب اللبناني بالمشاركة المصرية في ذلك الاجتماع ما يبعث على الاطمئنان والأمل في تحقيق إيجابية نحو تحريك ذلك الملف.