شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تبحث آليات ضبط أسعار الدواجن استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير الفلاحة بالجزائر محمد عبد الحفيظ هني، اجتماعا ضم مختلف الفاعلين في شعبة الدواجن، تناول ملف ضبط أسعار اللحوم البيضاء بمناسبة شهر رمضان، حيث حصل اتفاق على سقف أسعار في حدود 350 دينار للكليوجرام، وفق "الشروق" الجزائرية.

وتم التركيز خلال الاجتماع على أهمية الشعبة وأهم الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لغرض ترقية تطوير شعبة الدواجن واللحوم البيضاء ابتداء من توفير أهم المدخلات سواء العضوية أو تغذية الأنعام و توفيرها بأسعار مدروسة من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

وفي هذا الإطار ثمن ممثلو المهنة تلك الإجراءات التي تساهم بصفة مباشرة في ضبط الشعبة والتحكم في تشكيلة السعر المرجعي للإنتاج، كما تم الاتفاق على العمل بصفة مشتركة وفى إطار نظرة تشاركية على ضبط السوق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بتوفير منتوج ذو جودة بأسعار في المتناول.

كما تم الاتفاق في إطار خطوة تضامنية بين الفيدرالية الوطنية لشعبة الدواجن والديوان الوطني الجزائري لتغذية الانعام على المحافظة على أسعار اللحوم البيضاء بـ 350 دينار للكيلو جرام، طيلة شهر رمضان، كما تم تخصيص أكثر من 540 نقطة بيع، من تنظيم المجمعات الاقتصادية العمومية التابعة للقطاع.