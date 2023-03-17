شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية": زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تدشن لمسار استعادة العلاقات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر غدا السبت تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى السفير أبو زيد يوم الجمعة، قبيل الزيارة المرتقبة لمولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا إلى القاهرة يوم السبت.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى سوف يستقبل نظيره التركى فى لقاء ثنائى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفى مشترك.