شكرا لقرائتكم خبر عن مواكب "مرحبا يا رمضان" تجوب شوارع لبنان بشعار "دار الخير داركم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجوب مواكب "مرحبا يا رمضان" شوارع بيروت، تحت شعار دار الخير داركم، حاملة الى أهلها أطيب التحيات وأجمل معاني الاستبشار والفرح بقرب حلول شهر رمضان المبارك على وقع أغاني الدار المحببة للناس، حيث استقبلها مجتمعها الحاضن بالفرح والأمل، وفق "لبنان24".

وتستعد البلدان العربية لاستقبال الشهر الكريم، الذى تفصلنا عنه أيام قليلة، حيث أوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو رابطة التلسكوبات السعودية، أن الحسابات الفلكية تشير عن استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء وذلك لعدم توفر شروط الرؤية وهي اقتران القمر بالشمس أو ما يُسمى بـ "ولادة الهلال" قبل غروب الشمس .

وقال: يولد الهلال الساعة 8:25 مساءً بتوقيت السعودية، ويغرب القمر قبل الشمس بنحو 11 دقيقة، مما يعني لن يكون جرم القمر موجودًا فوق الأفق بعد غروب الشمس وقت الترائي الشرعي لرؤية الأهلة.

وأضاف الفلكي "هندي" : بذلك تتوفر قرينة على النفي وسيكون من المستحيل رؤية الهلال بكل الوسائل لعدم تولده وعدم وجوده في السماء، وتطبيقًا للسنة النبوية عند تعذر الرؤية سيكون الأربعاء المكمل لشهر شعبان وتكون غرة رمضان يوم الخميس بإذن الله.

وأشار إلى أن رمضان سيبدأ هذا العام مع بداية فصل الربيع لذلك سيكون طول النهار تقريبًا مساويًا لليل ومتوسط حرارة في الثلاثينيات المئوية وتكون عدته 29 يومًا.