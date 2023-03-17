شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الإذاعات العربية يشدد على أهمية موقف عربى موحد لمواجهة المنصات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فهد الحارثى رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السعودى، "أنه أصبح لدينا خطة كاملة لمواجهة الرقمنة العالمية"، مشيرا إلى أن تلك المنصات العالمية الرقمية يعرض من خلالها ما يخالف عاداتنا وثقافتنا وديننا وأن مواجهة ذلك يجب أن تكون باتخاذ موقف عربي موحد كما فعل الاتحاد الأوروبي مؤخرا كمجموعة واحدة.

وقال محمد فهد الحارثي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بالكويت اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للجنة الدائمة للإعلام العربي بالكويت ، أنه تم مناقشة حزمة من الموضوعات التي تهم الإعلام العربي ، حيث طرح اتحاد الإذاعات العربية موضوع هام وهو كيفية مواجهة الرقمنة العالمية وتم تقديم ورقة عمل بتكليف من وزراء الإعلام العربي وخلال انعقاد المؤتمر العربي الثاني في تونس تم مناقشة كيفية للعالم العربي كعالم عربي موحد أن يقف أمام الرقمنة العالمية.

وأضاف: "أنه يوجد تقريبا 7 شركات عالمية مهيمنة على المشهد الإعلامي العالمي وهي تنافس أيضا على المستوى المحلي وتدخل الأسواق المحلية وتنافس ، لذا قمنا بدراسة التجارب العالمية ومنها تجربة الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين حيث فرض الاتحاد الأوروبي ضرائب 15% على الشركات الإعلامية لكونها تحقق تلك الأرباح داخل الدولة وعلية يجب استفادة الدولة من تلك الأرباح" .

وأشار رئيس اتحاد الإذاعات العربية إلى أنه الاتحاد تقدم بورقة عمل لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي تحوى تلك منظومة عمل وخطة كاملة لمواجهة الرقمنة العالمية وهو أخذ ضرائب 15% من الشركات الإعلامية وحماية البيانات الشخصية حيث أن تلك البيانات تخزن خارج الفضاء العربي ويجب أن تكون داخل دولنا العربية وأخدت موافقة المكتب التنفيذي لوزراء الأعلام العربى.