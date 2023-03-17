شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة تتأهب لموسم رمضان بتجهيز مواقف السيارات الداخلية والخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث الرسمي لأمانة مكة المكرمة أسامة زيتوني عن إنهاء أمانة العاصمة المقدسة سائر تجهيزاتها واستعداداتها في مواقف النقل العام الموجودة حول المسجد الحرام وعلى مداخل مكة المكرمة، وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة من سيارات الزوار الذين يتوافدون بشكل كبير خلال موسم رمضان الكريم. وفق "سبق".

وأضاف زيتوني، أنه تم تجهيز المواقف الموسمية الموجودة داخل مكة المكرمة مثل (القشلة والرصيفة والعزيزية والزاهر) والتي يتم استخدامها في موسم رمضان لإيقاف سيارات المعتمرين بها ولتخفيف الضغط عن المنطقة المركزية، وتقوم أمانة العاصمة المقدسة بإجراء جميع الأعمال اللازمة في تلك المواقف من إنارة ونظافة وأعمال سفلتة وتوفير كل الخدمات، والمشاركة خلال موسم العمرة ورمضان في لجنة متابعة تشغيل هذه المواقف المشكلة من مندوبين من المرور ووزارة النقل وأمانة العاصمة.

وتابع أن الأمانة قد هيأت كافة الخدمات بمواقف حجز السيارات الخمس الموجودة على مداخل مكة المكرمة والتي يتم استخدامها في الموسم للحيلولة دون تكدس السيارات داخل شوارع وأحياء مكة المكرمة، وهذه المواقف هي: موقف طريق مكة المدينة السريع وموقف طريق مكة جدة السريع وموقف طريق مكة الطائف (السيل) وموقف طريق مكة الطائف (الكر) وموقف طريق مكة الليث.

وتشتمل هذه المواقف على مراكز خدمات ودورات مياه وملاحق واستراحات وتقوم الأمانة بأداء جميع الخدمات البلدية التي تحتاج إليها تلك المواقف مثل أعمال النظافة والتشجير وصيانة الأسفلت والإنارة والمحافظة على التنظيم العام للموقف، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة لأعمال المقاولين والمستثمرين المتعاقدين مع الأمانة على تشغيل وصيانة المرافق المختلفة ودورات المياه بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام.