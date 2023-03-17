شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرى الفلسطينيون يواصلون "العصيان" بسجون الاحتلال لليوم الـ 32 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأسرى الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، لليوم الـ32 على التوالي، خطوات "العصيان" ضد إجراءات وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن جفير.

وأكّدت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنّ خطوات "العصيان" ستستمر حتّى إعلان الأسرى عن الشّروع بخطوة الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان، بعنوان: "بركان الحرّيّة أو الشهادة"، وفقا للبرنامج النضاليّ الذى أقرّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وبينت أنّ خطوة الإضراب التي تعتبر أقسى خطوة يمكن للأسرى أن يلجأوا إليها، ستبقى مرهونة بموقف إدارة السّجون، وأيّ تحوّل يمكن أن يحدث حول مطالب الأسرى والمطلب الأساس ألا وهو تراجع الإدارة عن الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها بتوصيات من "بن جفير".