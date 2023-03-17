شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي العراقي: قادرون على الاستجابة لطلب الدولار مهما كان حجمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، قدرة البنك على الاستجابة لطلب الدولار مهما كان حجمه، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات الطلب على الدولار في الأسواق سببه عدم دخول فئة من التجار في ضوابط شراء الدولار "المنصة الإلكترونية" من البنك المركزي.

وقال العلاق - وفقا لقناة الإخبارية العراقية - "نحاول تقليل الفجوة الدولارية من خلال إيجاد وسائل متعددة لكسب التجار ودخولهم في العملية ضمن ضوابطها الصحيحة".

وكان المركزي العراقي قد أطلق حزمة إجراءات جديدة بالتعاون مع المصارف الحكومية لتسهيل إجراءات بيع الدولار للمسافرين والتجار وشركات الصرافة للسيطرة على استقرار الدولار مقابل الدينار العراقي.