مفتي الأردن يؤكد على أهمية العمل بالعلم والفلك لالتماس هلال شهر رمضان

القاهرة - سامية سيد - أعلن مفتي عام الأردن الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن العلم يتطور وعلينا عدم إنكاره، بل الأخذ بعلم الفلك والعمل به، وعدم وجود فرق بين مراقبة هلال (شهر رمضان) ورؤيته والحساب الفلكي.

ولفت المفتي الخصاونة خلال الندوة العلمية "شهر رمضان المبارك 2023/1444 بين الشريعة والمعطيات الفلكية" إلى أنه في المملكة "نعمل على تحري الهلال بدقة متناهية بالتعاون مع المؤسسات المعنية ومنها المركز الجغرافي والجمعية الفلكية الأردنية."

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الحكم الشرعي في اعتماد رؤية الهلال من خلال استخدام أجهزة رصد الهلال الحديثة كالمنظار والتلسكوب.

كما ناقشت الحسابات الفلكية للاقتران المركزي والمعطيات الفلكية لشهر رمضان 2023 في الأردن، والشهور القمرية ورؤية الأهلة بين الفلك والشرع، وأهمية الأقمار الصناعية في حياتنا، ومعايير احتساب إمكانية رؤية الأهلة في المنطقة العربية.