شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: ممارسة الاحتلال القتل والترويع ما كان أن يتواصل لولا غياب المساءلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، إن عمليات القتل والترويع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ما كان لها أن تتواصل، لولا غياب المساءلة للقتلة وشعورهم بالإفلات من العقاب.

وأدان آشتية - في بيان صحفي، جريمة الاحتلال في مدينة جنين، والتي أسفرت عن استشهاد: صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، ولؤي خليل الزغير (37 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما)، وإصابة آخرين، عدد منهم بجروح خطيرة.

وتقدم آشتية بأحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، من ذوي الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.