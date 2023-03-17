شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة توقع مذكرة تفاهم لتطوير الجيش الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرم وزير الدفاع الصومالى عبد القادر محمد نور، مع السفير الأمريكى لدى بلاده لارى أندريه، مذكرة تفاهم حول تطوير الجيش الوطني الصومالى.

وقال الوزير الصومالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - "وقعت أنا والسفير الأمريكي هنا في مقديشو مذكرة تفاهم حول تعزيز كفاءة قوات (دنب) الخاصة من الجيش الوطني، وذلك من أجل تنشيط العمليات العسكرية الرامية إلى تصفية مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة".



وأضاف أن أهمية هذه المذكرة تتمثل في توفير التدريب والمعدات لقوات (دنب)، في خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي حتى تتمكن القوات المسلحة من تولي الأمن العام للبلاد.



وقدم وزير الدفاع الصومالي، شكره وتقديره إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها ووقوفها بجانب الدولة الفيدرلية في قتالها ضد الإرهاب.