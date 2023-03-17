شكرا لقرائتكم خبر عن منحة من حكومة الفجيرة بالإمارات لكتابة السيرة النبوية فى رواية أو ديوان شعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن منحة "البدر" المالية، التى تهدف إلى دعم مشاريع الكتابة قيد التنفيذ والنشر عن سيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم ، أو دراسات حول جوانب من حياته ومناقبه.

تقدم المنحة تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وضمن مبادرة "البدر" التي أطلقتها إمارة الفجيرة في حب الرسول الكريم.



ووفقا لبيان صادر عن المبادرة: "تأتى المنحة بغرض تعريف الأجيال الجديدة بسيرة النبى الأعظم التي تبقى نبراسا إلى يوم الدين".



تشمل فروع المنحة كتابة السيرة بلغة عربية أدبية معاصرة، تبين إنسانية الرسول الأعظم وعالمية الرسالة التي حملها، في قالب أدبي قريب من الرواية، من 40000 إلى 60000 كلمة أو كتابة ديوان شعر في مديح النبي، أخلاقه، مراحل حياته، مواقفه، حكمته، سلوكه، معاملاته، ديوان من 100 إلى 150 صفحة وأخيرا كتابة السيرة النبوية للأطفال واليافعين، بلغة بسيطة شائقة، ومعالجة مبتكرة ومحببة، تعريفا به، وتأسيا بأخلاقه ومواقفه.



وذكر البيان أن آخر موعد لاستلام الترشيحات 20 ابريل 2023، وتعلن النتائج في ذكرى المولد النبوي 1445 سبتمبر 2023، وتقبل الترشيحات من المؤلفين ودور النشر، ومن المقرر أن يتم ترشيح ثلاثة أعمال في كل فرع من فروع المنحة، يحصل كل منها على خمسة وعشرين ألف درهم إماراتى.