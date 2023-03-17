شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، والتى كان آخرها العدوان على مدينة جنين اليوم /الخميس/.

وشدد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سنان المجالى - فى تصريح صحفي اليوم - على ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية كافة، وحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة.



وأكد المجالى، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات، وعلى ضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فورى، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدى إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.