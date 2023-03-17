شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: مجزرة الاحتلال الإسرائيلى فى "جنين" تهدف لتفجير الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين اليوم /الخميس/، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، تهدف إلى تفجير الأوضاع وجر المنطقة إلى مربع التوتر والعنف، وهي استمرار للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى.

وأضاف أبو ردينة - فى تصريحات له اليوم - أن هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة، تؤكد أن إسرائيل غير معنية بتاتا بتهدئة الأوضاع ومنع تفجرها، خلافا لكل الجهود الدولية الساعية لمنع التصعيد فى شهر رمضان الفضيل، مشيرا إلى أن إسرائيل وحدها تتحمل نتائج هذه السياسات العدوانية.

وشدد أبو ردينة على أن الإدانات لم تعد تكفى، والمطلوب هو إجراءات عملية على الأرض من قبل الإدارة الأمريكية توقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.