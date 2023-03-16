شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: القبض على 3 متسللين حاولوا اجتياز الحدود غربى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الداخلية العراقية أن قوات الحدود العراقية ألقت القبض على 3 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود غربى نينوى.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية (نينا) - أنه ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ألقى الفوج الأول اللواء الـ17 ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة، القبض على هؤلاء المتسللين الذين حاولوا اجتياز الحدود، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من ناحية أخرى، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد السودانى، عن رفضه أن تكون أرض العراق مكانا لتهديد أمن الجوار، مؤكدا أن الدستور العراقى يُلزم بعدم التدخل فى شؤون الآخرين .