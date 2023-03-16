شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك السفير الدكتور خالد منزلاوى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، ممثلاً عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، فى أعمال الدورة العادية (49) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى التى تعقد اليوم الخميس، وتستمر على مدى يومى بمدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحت عنوان (الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار).

ويعقد الاجتماع بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين، ممثلى الدول الأعضاء بالمنظمة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.

تأتي مشاركة جامعة الدول العربية في الاجتماع؛ توطيداً لأواصر التعاون مع منظمة التعاون الإسلامى، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون بين المنظمتين.

وتستعرض الدورة الوزارية عددا من القضايا واهمها القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلي، إضافة إلى التطورات في الشأن الأفغاني، ومالي ومنطقة الساحل، ووضع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة والجهود المستمرة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وظاهرة الاسلاموفوبيا.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن السفير الدكتور خالد منزلاوي التقى مع آمين عام منظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه، ونقل له تحيات الأمين لجامعة الدول العربية، الذي بدوره أعرب عن تقديره لمشاركة الجامعة في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي، وحرصه على التعاون المستمر بين المنظمتين.

كما التقى السفير منزلاوي بعدد من رؤساء الوفود المشاركة، والامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الوسط واسيا السفير خالد الخياري ، وتم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

