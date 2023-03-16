شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: القبض على متطرف موال لداعش يشتبه فى إعداده لتنفيذ مخطط إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات الأمن المغربية اليوم الخميس، القبض على متطرف موال لتنظيم "داعش"، بمدينة آسفى، يشتبه فى تورطه فى الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابى، فى إطار مشروع فردى يهدف إلى تهديد الأمن العام.

وذكر بيان لسلطات الأمن المغربى المختصة أن التحريات أوضحت أن المتطرف كان قد أعلن "البيعة" للأمير المزعوم لتنظيم "داعش" وشارك بشكل فعلى فى الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد أهداف مخططه الإجرامى، والمتمثلة في استهداف موظفين عموميين باستخدام أساليب الإرهاب الفردى.

وأضاف البيان بأن عمليات التفتيش بمنزل المتطرف أسفرت عن ضبط شريط مرئي يتضمن بيعته المزعومة للتنظيم ، ويشهد فيه على عزمه الالتحاق بمعسكرات القتال التابعة لهذا التنظيم.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة فور انتهاء إجراءات التحقيقات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.