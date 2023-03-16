شكرا لقرائتكم خبر عن يونيفيل: لم نلحظ أى عبور للخط الأزرق وندعو الجانبين الإسرائيلى واللبنانى لضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان "يونيفيل" اللواء أرولدو لاثارو الجانبين الإسرائيلى واللبنانى إلى ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار واستخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط لتجنب سوء الفهم وتقليل التوترات.

جاء ذلك في بيان للناطق الرسمى باسم اليونيفيل اندريا تيننتى اليوم الخميس، أكد فيه أن البعثة اطلعت على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شخصا تسلل إلى إسرائيل من لبنان، مؤكدا أن اليونيفيل لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق في الأيام الأخيرة.