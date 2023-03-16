شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تفريغ السفينة صافر فى اليمن ينتهى بحلول شهر سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكان رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، شدد على ضرورة البدء بتنفيذ خطة تفريغ خزان صافر النفطى دون تأخير، لتفادى الكارثة البيئية والإنسانية التى يشكلها الخزان فى حال أى تسرب، مثمناً الجهود التى يبذلها منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، وفريقه العامل والتعاون والتنسيق مع الحكومة فى مختلف الأنشطة والأعمال المنفذة .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" أن ذلك جاء خلال استقبل رئيس الوزراء اليمنى فى العاصمة المؤقتة (عدن) المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلى.

واطلع رئيس الوزراء اليمنى من المسؤول الأممى، على توقيع الأمم المتحدة اتفاقية لتأمين شراء ناقلة نفط بديلة لتفريغ خزان صافر النفطي، والخطة الزمنية المتوقعة لبدء التنفيذ، حيث تصل الناقلة البديلة فى أوائل مايو المقبل.

كما جرى مناقشة القضايا المتصلة بالوضع الإنسانى فى اليمن والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتفعيل وزيادة العمل الإغاثي والتنموي، خاصة في شبوة وتعز والمكلا، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، إضافة إلى التسهيلات الحكومية المقدمة لتسهيل أداء شركاء العمل الإنسانى فى مختلف مناطق اليمن.