شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعرب عن تعازيها لحكومتى ملاوى وموزمبيق فى ضحايا الإعصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازي المملكة لحكومتي ملاوي وموزمبيق، وذوي ضحايا الإعصار الذي ضرب البلدين، وأدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص. وفق بيان للخارجية.

وأكدت الوزارة، تضامن المملكة مع شعبي وحكومتي جمهورية ملاوي، وجمهورية موزمبيق، في هذا المصاب، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والأمن والسلامة للبلدين الصديقين.

وكان أكثر من 60 شخصا لقوا مصرعهم مع عودة الإعصار فريدي إلى موزمبيق ومالاوي، حيث ضرب الإعصار فريدى وسط موزمبيق، الأحد، بعد وصوله لليابسة للمرة الثانية خلال شهر وتخطيه المعدلات القياسية لمدة وقوة العواصف المدارية فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية.

وتضرر أكثر من 171 ألف شخص بعد أن اجتاح الإعصار ذاته جنوب موزمبيق، الشهر الماضى، وأودى بحياة 27 شخصًا فى كل من موزمبيق ومدغشقر.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من نصف مليون شخص معرضون لخطر التضرر من الإعصار فى موزمبيق هذه المرة.

وأظهرت بيانات من الأقمار الصناعية أن الإعصار يواصل طريقه على اليابسة صوب الطرف الجنوبى لمالاوى المجاورة بعد أن مر على مدينة كويليمانى الساحلية. وانقطعت الاتصالات والتيار الكهربائى عن كويليماني.

ويقول علماء إن تغير المناخ يتسبب فى زيادة قوة ومدة الأعاصير.