شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين من جنين ويصيب 3 بالرصاص فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين من مدينة جنين شمالى الضفة الغربية.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم، إلى أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من (نابلس) لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن ثلاثة فلسطيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاقتحام، واثنين بقنابل غاز باليد، ونقلوا جميعا إلى المستشفى، كما أصيب سادس بشظية في الوجه، ونحو 52 فلسطينيا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام.

وأضاف أن قوات الاحتلال، منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الدخول إلى بلاطة لتقديم العلاج إلى إحدى الإصابات، كما منعت مركبة إسعاف أخرى من الوصول إلى حالة مرضية في منطقة الضاحية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة (نابلس) من المنطقة الشرقية، ودارت مواجهات تخللها إطلاق نار وقنابل الغاز والصوت، باتجاه الشبان الذين خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

واقتحم مئات المستوطنين الليلة الماضية، مقام يوسف في نابلس وأدوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.