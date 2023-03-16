شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد علاقات الصداقة المتميزة مع بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج علاقات الصداقة المتميّزة بين بلاده وبلغاريا و ضرورة الارتقاء بها لتشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي والسياحي.

وذكر بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم "الأربعاء"، أن نبيل عمّار، استقبل سفير جمهورية بلغاريا بتونس فيسيلي نديانكوف، الذي قدم له التهاني بمناسبة نيل ثقة الرئيس التونسي قيس سعيد وسلّمه رسالة تهنئة من قبل نظيره البلغاري نيكولاي ميلكوف .



وأكّد السفير البلغاري دعم بلاده المتواصل لتونس على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف لاسيما ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي.



وفي هذا الصدد، تمّ التأكيد على أهمية إعطاء دفع جديد للتعاون بين تونس وبلغاريا من خلال تكثيف اللقاءات بين مسؤولي البلدين والعمل على تنشيط آليات التعاون الثنائي على غرار اللجان المشتركة.