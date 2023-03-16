شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع برئاسة رئيس مجلس السيادة بالسودان لمناقشة سير العملية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مساء الأربعاء ببيت الضيافة بالخرطوم اجتماع، ضم رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة ، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوربي.



ونقل إعلام مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في بيان الليلة عن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، قوله، إن الاجتماع ناقش سير العملية السياسية، وما انقضى منها ، لافتاً إلى أن الاجتماع خرج بمخرجات مهمة تمثلت في إكمال المناقشات حول القضيتين المتبقيتين، هما قضية العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري عبر الورش المتفق عليها، قبل حلول شهر رمضان الكريم خلال الأسبوع القادم.



وأضاف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، أن الاجتماع قرر أن تقوم الآلية الثلاثية بتوجيه الدعوة لآلية سياسية من القوى الموقعة والقوى الغير الموقعة المتفق عليها من أجل الشروع فورا في صياغة مشروع الاتفاق النهائي، وأن تعمل اللجنة التنسيقية المشتركة بين القوى الموقعة والآلية الثلاثية على وضع جدول زمني للفراغ من المهام المتبقية وتوقيع الاتفاق النهائي في أسرع وقت ممكن.



وأكد الناطق الرسمي باسم العملية السياسية أن اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة ستتواصل خلال الأيام القادمة على مدار اليوم من أجل الإسراع في إكمال ما تبقي من خطوات.