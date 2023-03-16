شكرا لقرائتكم خبر عن برى: نأمل أن يتمكن المجلس النيابى من انجاز استحقاق الرئاسة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى عن أمله فى أن يتمكن المجلس النيابى من إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية قريباً، معتبراً أن المطلوب من الجميع الإدراك بأن ما من أحد يملك ترف هدر الوقت فى ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على النحو الذى يجرى خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المئة ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وقال برى إنه لا يخفي قلقه من أن إطالة أمد الشغور فى موقع رئاسة الجمهورية والإمعان فى تعطيل عمل المؤسسات سيكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلين.



جاء ذلك خلال استقباله وفداً موسعاً من لقاء التوازن الوطنى الذى بحث معه آخر المستجدات السياسية وبرامج عمل اللقاء فى المرحلة المقبلة على المستوى الوطنى العام .



وجدد برى التأكيد على أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذى يمهد لسلوك مسار الإنقاذ، معتبراً أن لبنان يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي يتخبط بها وكل ذلك رهن بالاستثمار على النوايا الصادقة والإرادات الخيرة والوعي بأن لبنان أصغر من أن يُقسم وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق وفي المقدمة رئاسة الجمهورية .



وعن موضوع تقسيم بيروت فى الانتخابات البلدية قال الرئيس برى: "نحن في كتلة التنمية والتحرير لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك أي نص يُشرّع تقسيم العاصمة في أي قانون للانتخابات البلدية ، إن تقسيم العاصمة تقسيم للبنان ، نحن مع مراعاة المناصفة والشراكة الإسلامية المسيحية."



وعن موضوع الاتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد رئيس المجلس أن هذا الاتفاق سيلقي بظلال إيجابية على الوضع في المنطقة بأسرها.



وفي ملف النازحين السوريين، شدّد برى على وجوب أن يتحمل المجتمع الدولى مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية كاملة حيال حل مسألة النازحين لافتاً الى أن المدخل إلى ذلك يكون من خلال فتح قنوات التواصل مع سوريا .



وكان رئيس مجلس النواب نبيه برى قد استقبل قبل الظهر في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإسباني برئاسة النائب باو ماري كلاوس وأعضاء اللجنة بحضور السفير الإسبانى فى لبنان خيسوس سانتوس أجوادو اللقاء وتناول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتعاون التشريعى بين برلمانى البلدين.



وعرض برى الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا لاسيما في مجالات التعاون التشريعي خلال استقباله رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى ستيفانيا كراكسى والوفد المرافق بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان، نيكوليتا بومباردييرى.



على صعيد آخر أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس الصيني شي جين بينغ مهنئاً بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية لولاية رئاسية جديدة ، كما أبرق الرئيس بري لنظيره التونسي إبراهيم بودربالة مهنئاً بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي التونسي.