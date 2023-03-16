الجيش اللبنانى: القبض على شخصين لانتمائهما إلى تنظيم "داعش" الإرهابى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى إلقاء القبض على شخصين يحملان الجنسية السورية والفلسطينية لانتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابى.

وأكد الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أن مديرية المخابرات القت القبض على الشقيقَين اللذين يحملان الجنسيتين السورية والفلسطينية واللذَين اعترفا خلال التحقيق معهما ‏بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي ومبايعته، والتواصل مع قياديين تابعين له داخل سوريا، ‏ومتابعة دورات ضمن التنظيم المذكور بهدف الانتقال إلى سوريا والالتحاق في صفوفه.‏



وأوضحت أن هذا يأتي في سياق الرصد والملاحقة والعمل الأمني الاستباقي من قبل مديرية المخابرات بهدف متابعة ‏الأشخاص الموجودين في الداخل اللبناني والمشتبه في ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية وتَواصُلهم مع ‏قياداتها في أماكن النزاع سعياً للالتحاق بها .. مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال يجري معهما بإشراف القضاء المختص.