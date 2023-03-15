شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن طرح عطاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية دانا الزعبي، الأربعاء، عن موعد الإعلان عن طرح العطاء للمطور للمدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، مبينة أنه خلال الربع الأول من العام الحالي سيتم الإعلان عن الطرح، وقالت الزعبي لقناة المملكة الأردنية إن الملف الأهم بين الأردن والعراق إقامة المدينة الاقتصادية على الحدود بين البلدين.

وأضافت: "خلال المرحلة الماضية كان هنالك عدد من الإجراءات من اعداد الشروط المرجعية وسيكون هنالك مطور وسيجري طرح العطاء"، مؤكدة أنه في هذه المرحلة القادمة سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل، مشيرة لوجود اجتماع بين وفد أردني وعراقي بهذا الخصوص في وزارة الصناعة.

وتابعت بالقول: "خلال الأيام القادمة وقبل نهاية الشهر الحالي سيتم الإعلان عن تفاصيل".

وأكدت أن العلاقات الأردنية العراقية تتسم بالتميز على كافة المستويات، مشيرة إلى أنه بأواخر العام الماضي كان هناك عدد كبير من الاجتماعات والزيارات المتبادلة إلى العراق والى الأردن، وختامها كان للجنة المشتركة التي عقدت الشهر الماضي في بغداد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وكان الاتفاق على عدد من الملفات.

ولفتت لوجود ملفات كبيرة تربط بين الأردن والعراق مثل مشروع الربط الكهربائي وأنبوب النفط وأيضا هنالك التكامل الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.