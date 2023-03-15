شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إعلامى بـ"أوبرا الجزائر": مهرجان الرقص المعاصر يربط جسرا من المحبة بين البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المؤمن حوي، المسؤول الإعلامى بأوبرا الجزائر، إنه بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، عاد مهرجان الرقص المعاصر من جديد في دورته الـ11، التى شارك فيها 10 فرق أجنبية من 7 دول، وتحمل شعار «الذاكرة»، ويعود إلى أن الجزائر تحتفي بالذكرى الـ60 لاستقلالها.

وأوضح خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أبرز المميزات في هذه الدورة كانت العروض وتوافد الجمهور بكثرة في مسرح أوبرا الجزائر، وتميزت أيضًا بالماستر الكلاس والورش التكوينية، وهذا ما تفعله دولة الجزائر ووزارة الثقافة والفنون في كل المجالات وليس في الرقص فقط، وكان هناك أيضًا محاضرات حول حب ذوى الهمم لمجال الرقص المعاصر، بالإضافة إلى وجود راقصين من كل ربوع الوطن.

وأضاف أن كل المهرجانات مهمة في الساحة الفنية الجزائرية سواء كانت وطنية، التي تحافظ على التراث الثقافي الجزائرى، أو دولية التي تربط الثقافات مع بعضها، وبالتالي هذا المهرجان يتمتع بمكانة في الجزائر بقطاع الثقافة والفنون، كما أن أهميته تكمن في ربط جسر المحبة بين كل البلدان المشاركة، لأن الرقص المعاصر هو لغة عالمية وفنية، بالرغم من اختلافنا في الثقافات والآراء، لكن لا نختلف في التعبير عن الجسد والأحاسيس التي تخرج عبر هذا الفن وهو الرقص المعاصر، مؤكدًا أنه كان يتمنى حضور عروض من مصر، وكان هناك بالفعل اتصال مع إحدى الفرق، ولكن تعذّر وجودهم، تأكيدًا على المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.