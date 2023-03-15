شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم قرية العراقيب فى النقب للمرة الـ214 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خيام أهالى قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير فى النقب بأراضى الـ48، للمرة الـ214 على التوالى، منذ هدمها أول مرة يوم 27 يوليو 2010.

وهذه المرة الثالثة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالى العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022 ، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021 .

وتُلاحق السلطات الإسرائيلية أهالي العراقيب بذريعة البناء دون ترخيص، كما فرضت غرامات باهظة على أهالي العراقيب، وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.