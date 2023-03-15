شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يكشف هويات قتلى عصابات داعش الإرهابى فى عملية الطارمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز الأمن العراقى اليوم الأربعاء، عن هويات قتلى عصابات داعش الإرهابى الذين تم قتلهما فى العملية الأمنية التى نُفذت فى قضاء الطارمية .

وذكر بيان للجهاز - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن القتلى هم كل من الإرهابي (أبو قيس الفراجي) المكنى (أبو سامر) الذي يشغل حالياً منصب الشرعي العام لما يسمى ولاية شمال بغداد، وسابقاً مسؤول الأسرى والقتلى ، والإرهابي (عبد الوهاب محمد الفراجي) المكنى (أبو منصور) سابقاً بعدما كان يشغل منصب الاقتصادي العام، وحاليا كنيته (وسام الفراجي) أو (مروان) ويشغل منصب مسؤول المفارز الأمنية. من جانب أخر أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أهمية دعم التفاهمات السياسية بين مختلف التيارات الوطنية بما يؤمن الاستقرار والإزدهار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس وزراء العراق إلى إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، ولقائه مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" العراقية.

وشدد السوداني، على أولوية تحقيق تطلعات المواطنين في تلقيهم الخدمات اللائقة، وتعزيز فرص الشباب وأدوارهم في التنمية والبناء.

من جانبه، أشاد طالباني بأداء الحكومة المتصاعد في تنفيذ المنهاج الوزاري، مؤكدا دعمه خطوات الحكومة ضمن أولويات تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

