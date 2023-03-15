شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحذر.. اللون الأخضر في البراز قد يرجع إلى أسباب خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي أن اللون الأخضر للبراز له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت الجمعية أن اللون الأخضر للبراز قد يرجع إلى تناول الخضروات الخضراء بكمية كبيرة مثل السبانخ؛ حيث يعزى اللون الأخضر حينئد إلى مادة "الكلوروفيل".



وأضافت الجمعية أن سبب تحول لون البراز إلى اللون الأخضر قد يكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية.

كما قد يشير اللون الأخضر للبراز إلى الإصابة بعدوى في الأمعاء، لا سيما إذا كان مصحوبا بإسهال شديد مثل الإصابة بعدوى بكتيريا السالمونيلا، والتي تحدث بسبب تناول بيض نيئ أو أطعمة تحتوي على بيض نيئ.

وبالإضافة إلى ذلك، قد ينذر اللون الأخضر للبراز بالإصابة بفطريات الأمعاء، لا سيما إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الإسهال والانتفاخ الشديد.

وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تحول لون البراز إلى اللون الأخضر والخضوع للعلاج، والذي غالبا ما يشمل المضادات الحيوية لعلاج عدوى السالمونيلا ومضادات الفطريات لعلاج فطريات الأمعاء.

ومن ناحية أخرى، أشارت الجمعية إلى أن اللون الأخضر للبراز لدى الرضع يشير إلى الإصابة بعدوى فيروسية، لا سيما في حال وجود مخاط في البراز.